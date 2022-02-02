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Еркин Тапалов: «Стадион «Турана» – один из лучших в Казахстане»

Новичок «Турана» Еркин Тапалов дал интервью клубной пресс-службе. – Было много предложений из Премьер-лиги, но самое серьезное было от «Турана».

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