Израиль запретил жителям севера Газы возвращаться домой при перемирии

Официальный представитель Армии обороны Израиля Дорон Спилман сообщил, что военнослужащие ЦАХАЛ не разрешили населению северных районов Газы возвращаться в свои жилища во время перемирия, поскольку это может быть небезопасно.
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