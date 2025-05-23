Ничего особенно. Просто вертолет санитарной авиации на ТранспортФесте. Около 9 утра вертушку сажали на Манежную.
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Ничего особенно. Просто вертолет санитарной авиации на ТранспортФесте. Около 9 утра вертушку сажали на Манежную.