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Андрей Кислов, сын Полины Гагариной, выбрал два вуза и музыку за кулисами

Андрей Кислов, сын Полины Гагариной, выбрал два вуза и музыку за кулисами

Андрею Кислову 18 лет. Он одновременно учится в двух вузах, занимается аранжировками — в том числе в проектах, связанных с «Голосом», — и выпускает собственную музыку под псевдонимом aotrom.

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