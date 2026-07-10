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Царьград

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Северный флот обучил операторов работать с дронами «Елка»

Северный флот обучил операторов работать с дронами «Елка»

Северный флот завершил двухдневное обучение операторов дронов-перехватчиков «Елка». Аппараты оснащены искусственным интеллектом и способны сбивать вражеские дроны на скорости до 130 км/ч, что заставляет ВСУ менять тактику полетов.

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