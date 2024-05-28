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Росконгресс: «Академия ПМЭФ» и «Точка Юниор» присоединятся к ПМЭФ-2024

Росконгресс: «Академия ПМЭФ» и «Точка Юниор» присоединятся к ПМЭФ-2024

Инициативная молодежь примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. Участники проектов «Академия ПМЭФ» и «Точка Юниор» присоединятся к деловой программе, сообщила пресс-служба Росконгресса.

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