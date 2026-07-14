AI Companies Absorbing Office Space At Record Pace: Report Authored by Rob Sabo via The Epoch Times, Artificial intelligence (AI) firms are absorbing office space in primary markets such as San Francisco and New York City at a record pace, and the sector’s voracious demand for office space to build out development teams and products has begun spilling into a select subset of submarkets as well.
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