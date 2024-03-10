Рогов: город Токмак в Запорожской области попал под обстрел ВСУ

Город Токмак в Запорожской области попал под обстрел ВСУ. Об этом сообщил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов и председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
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