Как работает эффект Манделы, почему память нас обманывает и возникают ложные воспоминания

Вы когда-нибудь были уверены, что помните какой-то факт, а потом оказывалось, что все было совсем не так? Это не просто провалы в памяти, а эффект Манделы — странное явление, когда тысячи людей ошибаются одинаково.
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