Политнавигатор

606 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Roust Zyabbar
    Последние вдохи Окраины...Зе-правительство ...
  • Резидент 007
    Воду в Крым не подают, а газовый контракт хотят продлить. Да ещё на 10 лет. Хватит идти им на уступки.Зе-правительство ...
  • Владимир Пятицкий
    усатый явно хохол такой же тупой и не далёкийЛукашенко, призна...

Довели! В Киеве зацикленным на «мове» начали отказывать трудоустройстве

Довели! В Киеве зацикленным на «мове» начали отказывать трудоустройстве

В Киеве соискателю рабочего места отказали в трудоустройстве за отказ общаться на русском языке. Об этом говорится в сюжете принадлежащего украинскому олигарху и экс-президенту Петру Порошенко «5 канала», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх
,,