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Женская НБА. «Даллас» примет «Лас-Вегас», «Лос-Анджелес» сыграет с «Миннесотой»

«Даллас» примет «Лас-Вегас», «Лос-Анджелес» сыграет с «Миннесотой». Женская НБА Регулярный чемпионат Даллас – Лас-Вегас 6 июня.

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