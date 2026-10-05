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Царьград

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"Получу гражданство и убью!": Карима из Узбекистана показала, что ей в России можно больше, чем другим

"Получу гражданство и убью!": Карима из Узбекистана показала, что ей в России можно больше, чем другим

Карима из Узбекистана показала, что ей в России можно больше, чем другим. За дебош в поликлинике и угрозы убить врача она отделалась штрафом ниже положенной планки.

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