"Получу гражданство и убью!": Карима из Узбекистана показала, что ей в России можно больше, чем другим

Карима из Узбекистана показала, что ей в России можно больше, чем другим. За дебош в поликлинике и угрозы убить врача она отделалась штрафом ниже положенной планки.
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