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МОК отказался расследовать возможное вмешательство Инфантино в отмену дисквалификации Балогуна

МОК отказался расследовать возможное вмешательство Инфантино в отмену дисквалификации Балогуна

Международный олимпийский комитет (МОК) отказался проводить расследование в отношении президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино из-за возможного вмешательства в отмену дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна на чемпионате мира-2026.

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