Антон Гетьман, гендиректор «Новой оперы»: «Поиск новых молодых авторов и исполнителей — первостепенная, стратегическая задача»

Антон Гетьман рассказал «Культуре», как «Новая опера» приняла под свою крышу «Балет Москва», решением столичных властей осенью влившийся в коллектив театра, а также поделился мыслями об импортозамещении звездных солистов и международных проектов.
Антон Гетьман рассказал «Культуре», как «Новая опера» приняла под свою крышу «Балет Москва», решением столичных властей осенью влившийся в коллектив театра, а также поделился мыслями об импортозамещении звездных солистов и международных проектов.
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