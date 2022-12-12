Газета «Культура»

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Антон Гетьман, гендиректор «Новой оперы»: «Поиск новых молодых авторов и исполнителей — первостепенная, стратегическая задача»

Антон Гетьман, гендиректор «Новой оперы»: «Поиск новых молодых авторов и исполнителей — первостепенная, стратегическая задача»

Антон Гетьман рассказал «Культуре», как «Новая опера» приняла под свою крышу «Балет Москва», решением столичных властей осенью влившийся в коллектив театра, а также поделился мыслями об импортозамещении звездных солистов и международных проектов.

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