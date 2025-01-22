ЦБ готовится повышать ставки: что будет с российской экономикой

В Центробанке готовятся к дальнейшему повышению ключевой ставки, сообщают СМИ. По данным аналитиков, учетной ставки в 21 % годовых уже не хватает для торможения инфляции, которая в декабре 2024 года преодолела порог в 14 %.
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