Расчет РСЗО «Град» поразил опорный пункт и живую силу в зоне проведения СВО

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» подразделения войск «Юг» поразил опорный пункт и живую силу боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на часовярском направлении специальной военной операции (СВО).
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