«Он в тюрьме, и она тоже»: как в Якутии одним махом арестовали всё городское начальство

Районный суд Якутии вынес решение, которое звучит как начало анекдота, но на деле является суровой реальностью: всё высшее руководство города Алдан отправилось в СИЗО.
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Свежие комментарии
- Дело не спустили ...
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- И снова взрыв маш...
..послужить уроком для всей страны ??? НЕ СМЕШНОЙ АНЕКДОТ ??? Тащат вагонами и остаются без наказания-СУРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ РОССИИ ???