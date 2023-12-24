Только не против РФ: даже ближайшие союзники отказываются дать Украине гарантии безопасности

Глава Офиса президента Украины созвал видеоконференцию представителей антироссийской коалиции, чтобы обсудить гарантии безопасности республики и заодно проверить градус теплоты отношений Киева с союзниками.
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