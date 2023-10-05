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Спички - не игрушка

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Госпожа Циммерман из Германии настаивает, что Владимир Путин боится

Госпожа Циммерман из Германии настаивает, что Владимир Путин боится

  Politiki.net Мы все были свидетелями того, как российский лидер скучает, особенно ярко это проявлялась на заседаниях с рядом лидеров из ЕС, как Владимир Путин сердится, до белого каления, обычно его доводят местные чиновники, одного не видели - напуганного Президента Российской Федерации.

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