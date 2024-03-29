Десять бьюти-дней: лунный календарь стрижек на апрель 2024

С приходом второго весеннего месяца в воздухе все отчетливее начинает ощущаться приятная свежесть, а постепенно наступающее тепло пробуждает в сердцах непреодолимое желание вести по-настоящему насыщенную жизнь.
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