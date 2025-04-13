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Царьград

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Ферстаппен: участие в чемпионате важнее борьбы за титул в 2025 году

Ферстаппен: участие в чемпионате важнее борьбы за титул в 2025 году

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен, нынешний чемпион мира "Формулы-1", заявил, что в 2025 году для него важно просто участвовать в чемпионате, а не бороться с McLaren за титул.

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