Пользователей соцсетей всколыхнуло видео «Темный лор „Уральских пельменей“». В нем рассказывается о судебных разбирательствах небезызвестного коллектива из Екатеринбурга и участии актрисы Юлии Михалковой в праймериз «Единой России» в Свердловской области перед выборами в Госдуму VII созыва.