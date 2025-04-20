Китай создал первое созвездие спутников между Землей и Луной

Цислунарное пространство простирается до 2 млн км от Земли. Эта область важна для добычи лунных ресурсов, долгосрочного пребывания человека в космосе, межпланетных полётов и устойчивого освоения Солнечной системы.
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