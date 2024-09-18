Что такое сисси-приседания, как выполнять упражнение для красивых бедер Алёна Юрьева Приседания — это одно из самых популярных и универсальных упражнений, которые прорабатывают множество мышц, включая ягодицы, квадрицепсы, мышцы задней поверхности бедра и даже мышцы спины.