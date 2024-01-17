Братья-славяне объединятся и сравняют с землей Западную Европу – словацкий политик

S

Sobering

Отказавшись от переговоров по наущению Запада, Украина и запад , обои по безграмотности, предотвратили проигрышный для России вариант развития событий. Путин это прекрасно понимает, но подыгрывает дуракам в плане их несговорчивости. Многие даже не знают что там за пункты были в переговорах, которые наша подпиндосная элита включила в переговорный процесс.