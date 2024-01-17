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Братья-славяне объединятся и сравняют с землей Западную Европу – словацкий политик

Братья-славяне объединятся и сравняют с землей Западную Европу – словацкий политик

Путин назвал власти Украины придурками Если бы Украина не отказалась от переговоров с Россией, то СВО бы давно закончилась, заявил президент РФ Владимир Путин.

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Комментарии
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anna_n8mailru Надежда Антошкина
Близнецы - двуличные, девы - злобные командиры, козероги - настырные и мстительные.
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4 час.
S
Sobering
Отказавшись от переговоров по наущению Запада, Украина и запад , обои по безграмотности,  предотвратили проигрышный для России вариант развития событий. Путин это прекрасно понимает, но подыгрывает дуракам в плане их несговорчивости. Многие даже не знают что там за пункты были в переговорах, которые наша подпиндосная элита включила в переговорный процесс.
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3 час.
Андрей Анатольевич
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23 мин.

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