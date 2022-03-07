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В преддверии Международного женского дня в Республике Коми сотрудники полиции поздравили кадетов

В Сыктывкаре полицейские по доброй традиции приехали в школу № 18, где несколько лет назад были открыты кадетские классы МВД.

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