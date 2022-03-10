Россия и Катар подпишут меморандум о сотрудничестве в сфере спорта

Россия и Катар примут совместный меморандум о сотрудничестве в спортивной сфере. Сегодня министр спорта РФ Олег Матыцин встретился с министром по делам молодежи и спорта Катара Салахом бин Ганим Аль-Али.

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