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«Россия» возобновит полеты из Сочи в Дубай

«Россия» возобновит полеты из Сочи в Дубай

Со 2 октября «Россия» возобновит полеты из Сочи в Дубай.     «Полеты между Сочи и Дубаем со 2 октября будут выполняться по средам и воскресеньям, с 17 октября добавятся рейсы по четвергам, а с 25 октября можно будет улететь также по пятницам и субботам.

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