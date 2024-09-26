Со 2 октября «Россия» возобновит полеты из Сочи в Дубай. «Полеты между Сочи и Дубаем со 2 октября будут выполняться по средам и воскресеньям, с 17 октября добавятся рейсы по четвергам, а с 25 октября можно будет улететь также по пятницам и субботам.