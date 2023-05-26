Багги «Чаборз» в Спецоперации

Багги "Чаборз" М-3 в зоне проведения Спецоперации, май 2023 г. На снабжении российских частей и подразделений, задействованных в Спецоперации, состоят разнообразные образцы автомобильной техники, предназначенные для решения широкого круга задач.
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