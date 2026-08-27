УЕФА заявил, что не поддержит кандидатуру Инфантино на выборах главы ФИФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил, что объединит усилия с партнерскими конфедерациями, чтобы предложить ассоциациям-членам достойную альтернативу на выборах президента ФИФА, если Джанни Инфантино решит баллотироваться на новый срок.
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