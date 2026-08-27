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Журнал о бизнесе и инвестициях

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УЕФА заявил, что не поддержит кандидатуру Инфантино на выборах главы ФИФА

УЕФА заявил, что не поддержит кандидатуру Инфантино на выборах главы ФИФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил, что объединит усилия с партнерскими конфедерациями, чтобы предложить ассоциациям-членам достойную альтернативу на выборах президента ФИФА, если Джанни Инфантино решит баллотироваться на новый срок.

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