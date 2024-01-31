Уголовное дело в отношении экс-депутата Госдумы Сопчука приостановлено

Бывший спикер парламента Приморья, экс-депутат Госдумы Сергей Сопчук, обвиняемый в отмывании денег и незаконном предпринимательстве, недоступен для следствия, поэтому производство уголовного дела в отношении его приостановлено.
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