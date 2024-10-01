Биткоин не смог восстановиться после намеков ФРС на будущее снижение процентной ставки и это негативный сигнал

Bitcoin начал неделю с распродажи, упав до 63 000 долларов. Заявление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла о том, что дополнительные снижения ставок входят в планы ФРС, не смогло обратить этот нисходящий тренд.
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