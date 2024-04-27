Сделать это помогли камеры видеонаблюдения, которые находились на автобусной остановке.Сотрудники полиции нашли молодых людей, которые по ночам портили оборудование на остановках общественного транспорта.
В Архангельске полицейские нашли вандалов, портящих остановки
Комментарии
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Александр Макеев
Надо штрафы устанавливать солидные. От 1,5 миллиона рублей до 50 миллионов, соразмерно благосостоянию родителей. Чтобы родители вандалов по улицам заручку ходили с своими недочеловеками, удерживая этих своих чад от поступков, разорительных для родителей!
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17 час.
Татьяна Коньшина
Надо во всех городах ставить видеокамеры на дома рядом с остановками и тем самым наказывать родителей.Дети всю ночь бегают по улице.
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14 час.
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