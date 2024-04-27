В Архангельске полицейские нашли вандалов, портящих остановки

Александр Макеев

Надо штрафы устанавливать солидные. От 1,5 миллиона рублей до 50 миллионов, соразмерно благосостоянию родителей. Чтобы родители вандалов по улицам заручку ходили с своими недочеловеками, удерживая этих своих чад от поступков, разорительных для родителей!