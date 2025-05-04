Защитник «Спартака» Литвинов получил красную карточку на 25-й минуте матча с «Факелом»

Защитник московского «Спартака» Руслан Литвинов был удалён в матче 27-го тура с «Факелом». На 25-й минуте защитник красно-белых помешал нападающему «Факела» Алексею Каштанову выбежать один на один, нарушив правила.
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