Ученый Дмитрий Быстров посоветовал красить яйца к Пасхе с помощью приправ и ягод

Доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Российского биотехнологического университета, кандидат технических наук Дмитрий Быстров посоветовал красить яйца к Пасхе с помощью приправ и ягод, сообщает сайт RT.
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