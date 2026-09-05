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Мировое обозрение

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Удар «Геранями» по цехам в Днепропетровске: Пылает завод дронов для атак на РФ

Удар «Геранями» по цехам в Днепропетровске: Пылает завод дронов для атак на РФ

Российские расчеты отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг» нанесли серию ударов реактивными дронами «Герань» по промышленному предприятию в Днепропетровске.

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