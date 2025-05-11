«Ничего не летит, никаких тревог»: украинцы устроили истерику при виде парада к 80-летию Победы в Москве

Парад по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел в Москве 9 мая. Кадры торжественного шествия в столице России стали ударом для украинцев, до последнего надеявшихся, что ВСУ сорвут праздник.
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