Лавров назвал отношения с Путиным дружескими

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью интернет-проекту «Сама Меньшова» заявил, что его отношения с президентом Владимиром Путиным носят дружеский характер.
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