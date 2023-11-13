Россиян предупредили о резком снижении цен в отелях Турции

Многие отельеры Турции снизили цены примерно на 30 процентов на лето в 2024 году. По словам гендиректора Tez Tour Воскана Арзуманова, среди россиян спрос на отдых в стране в начале лета 2023-го оказался сильно ниже ожидаемого из-за роста стоимости путевок.
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