Детский омбудсмен Волынец предложила ввести запрет на пропаганду трансгендерности

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ввести законодательный запрет на пропаганду трансгендерности в России.
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