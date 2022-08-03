Аргументы недели

98 234 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Павлов
    Агония отключает мозги.Замглавы Совбеза ...
  • Фил
    Иди лучше - курни и успокойся.Зеленский заявил,...
  • Фил
    Смысл разговаривать Си Цзиньпину с подстилкой пиндосовской, которая нечего самостоятельно не решает.Зеленский заявил,...

Детский омбудсмен Волынец предложила ввести запрет на пропаганду трансгендерности

Детский омбудсмен Волынец предложила ввести запрет на пропаганду трансгендерности

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ввести законодательный запрет на пропаганду трансгендерности в России.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх