Пожар произошел в порту и драмтеатре после атаки ВСУ на Махачкалу

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Средства противовоздушной обороны отразили атаку ВСУ на Дагестан, однако падение обломков дронов вызвало возгорания в порту Махачкалы и в Аварском музыкально-драматическом театре имени Гамзата Цадасы.
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