Мемориал Победы в Херсоне окружили колючей проволокой и противотанковыми ежами, куда местные жители, несмотря на запрет украинских властей, возлагали цветы, сообщил РИА Новости командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным Град.
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