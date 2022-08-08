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«Мы быстро выкрутились из ситуации»: Баранец поведал о главном просчете ВСУ под Херсоном

«Мы быстро выкрутились из ситуации»: Баранец поведал о главном просчете ВСУ под Херсоном

  Попытки Киева организовать быстрое и эффективное контрнаступление на Херсон не увенчаются успехом, поскольку командование ВСУ совершило грубую тактическую ошибку Читать далее.

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