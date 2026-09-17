UN Secretary-General candidate Rodriguez-Birkett said she was ready for dialogue with Russia.

Caroline Rodriguez-Birkett, a candidate for the post of UN Secretary-General, told RIA Novosti that she was ready, if elected, to conduct a direct dialogue with Russia and Ukraine to work out a peaceful solution to the conflict.
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