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Новый президент Аргентины Милей предложил Зеленскому провести конференцию по Украине

Новый президент Аргентины Милей предложил Зеленскому провести конференцию по Украине

Ранее между главами государств состоялся телефонный разговорИзбранный президент Аргентины Хавьер Милей предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому провести в своей стране конференцию, направленную на урегулирование конфликта на Украине.

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