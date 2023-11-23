Новый президент Аргентины Милей предложил Зеленскому провести конференцию по Украине

Ранее между главами государств состоялся телефонный разговорИзбранный президент Аргентины Хавьер Милей предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому провести в своей стране конференцию, направленную на урегулирование конфликта на Украине.
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