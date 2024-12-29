📹⚡️Кадры внезапного обнаружения оператором коптера оптико-электронной разведки DJI Mavic ВС РФ вышедшего на огневую позицию украинского ЗРК 9К35М/М2 "Стрела-10М/М2".
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📹⚡️Кадры внезапного обнаружения оператором коптера оптико-электронной разведки DJI Mavic ВС РФ вышедшего на огневую позицию украинского ЗРК 9К35М/М2 "Стрела-10М/М2".