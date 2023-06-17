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Больше не посмеют сунуться в дом: 1 бабушкин прием тараканы боятся как огня

Больше не посмеют сунуться в дом: 1 бабушкин прием тараканы боятся как огня

Иногда тараканы появляются в вашем доме без приглашения, нарушая уют и вызывая отвращение. Teleprogramma (18+) предлагает эффективный способ, как избавиться от этих навязчивых насекомых, который использовали еще наши бабушки во времена СССР.

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