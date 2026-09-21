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Регионы России

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Arena Breakout: Infinite ужесточает борьбу с AFK-игроками

Arena Breakout: Infinite ужесточает борьбу с AFK-игроками

По данным службы безопасности B.D.C, в прошлом сезоне и во время недавнего тестирования были зафиксированы случаи длительного бездействия игроков, получавших командные припасы или очки заслуг в зомби-режиме.

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