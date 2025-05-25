В Саудовской Аравии арестовали более 13 тыс. нелегалов за одну неделю

Власти Саудовской Аравии за одну неделю арестовали 13 118 человек за нарушение правил проживания, трудового законодательства и незаконное пересечение границы, 24 мая сообщило Саудовское агентство печати (SPA).
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