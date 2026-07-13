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За прошедшие 3 дня в Ивановской области зарегистрировано 12 ДТП с пострадавшими

В пятницу в городе Наволоки в 09-15 на улице Горького 39-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» совершил наезд на движущийся в попутном направлении электровелосипед под управлением 59-летней женщины, которая с травмами доставлена в больницу.

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